Nouvel an chinois Domaine de la Broche Étrépagny

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21 04:00:00
2026-02-21
Musique par DJ Little avec un karaoké de 20h à 22h30 suivi par du dancing jusqu’à 4h.
Food truck Inaka Bento.
Dress code rouge et or, tenue chic ou inspiration asiatique
Service navette disponible.
Réservation obligatoire pour le dîner domainedelabroche@gmail.com. .
Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com
