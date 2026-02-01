Nouvel an chinois Domaine de la Broche Étrépagny

Nouvel an chinois

Domaine de la Broche 1 route du Mesnil Guilbert Étrépagny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21 04:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Musique par DJ Little avec un karaoké de 20h à 22h30 suivi par du dancing jusqu’à 4h.

Food truck Inaka Bento.

Dress code rouge et or, tenue chic ou inspiration asiatique

Service navette disponible.

Réservation obligatoire pour le dîner domainedelabroche@gmail.com. .

+33 6 27 53 61 74 domainedelabroche@gmail.com

English : Nouvel an chinois

