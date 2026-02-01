Nouvel An chinois : Fête du Cheval et du Printemps Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

L’ensemble des élèves des cours adultes et enfants de l’École Lan présenteront une série de numéros d’arts scéniques : danse des Lanternes, polka, chants folkloriques chinois, danses traditionnelles, arts martiaux, danse tibétaine…

Ancienne danseuse et professeure à l’Opéra de Pékin, Lan Qiu crée l’École de danse Lan à Paris, où elle développe une pédagogie influencée par les méthodes d’enseignement des danses occidentale et asiatique, associant la rigueur de la discipline chinoise avec la liberté d’expression occidentale.

À l’occasion du Nouvel An chinois 2026, l’École de danse de Lan vous invite à un spectacle exceptionnel mêlant danse traditionnelle chinoise, musique, arts martiaux et créations modernes. Enfants et adultes partageront la scène pour célébrer ensemble la culture, la joie et le renouveau du printemps. Un rendez-vous festif et chaleureux, gratuit et en famille !

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.lepointfort.com/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/ https://www.facebook.com/lepointfort.aubervilliers/



