NOUVEL AN CHINOIS Llupia
NOUVEL AN CHINOIS Llupia samedi 21 février 2026.
NOUVEL AN CHINOIS
Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 14:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le Nouvel An chinois arrive à grands pas notez la date et embarquez pour un voyage en Asie le temps d’une journée !
.
Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 43 03 29 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Chinese New Year is just around the corner: save the date and embark on a journey to Asia for a day!
L’événement NOUVEL AN CHINOIS Llupia a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME