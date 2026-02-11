Nouvel an chinois Salle du temps libre Rochechouart

Nouvel an chinois

Plongez au cœur des traditions asiatiques à l’occasion du Nouvel An Chinois célébré à Rochechouart ! La Salle du Temps Libre s’anime toute la journée avec une programmation festive et dépaysante. Danses du lion et du dragon, contes et spectacles rythmeront l’événement, aux côtés d’initiations gratuites au kung-fu, tai-chi et chi-kong, accessibles à tous. Une conférence sur la médecine chinoise viendra compléter cette immersion culturelle. Petits et grands pourront aussi profiter d’animations variées calligraphie, ateliers enfants, démonstrations d’arts martiaux, astrologie chinoise ou encore exposition dédiée à la Chine. Sans oublier la buvette et la restauration chinoise en continu pour prolonger le voyage des sens. Entrée libre. .

Salle du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 82 28 72 contact@perleetdragons.com

