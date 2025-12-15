Nouvel an chinois

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-27 19:30:00

fin : 2026-02-27 23:50:00

Date(s) :

2026-02-27

Plongez dans la Magie du Nouvel An Chinois et venez le célébrer avec nous

Rejoignez-nous pour une soirée magique, pleine de couleurs lors de notre spectacle spécial Fête de la lanterne.

Plongez dans l’univers captivant de la culture traditionnelle chinoise, où la danse du dragon majestueuse et envoûtante prend vie, où la tradition rencontre l’art et la poésie. Puis laissez-vous captiver par des performances de danse chinoise en solo qui racontent des histoires de grâce et de puissance, des démonstrations de gongfu, cet art martial millénaire, incarnant sagesse et discipline, et des moments de poésie chinoise qui transportent l’âme. Laissez-vous enfin bercer par les chants traditionnels qui vous feront voyager dans le cœur des minorités chinoises. 5 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

English :

Dive into the magic of the Chinese New Year and celebrate with us

Join us for a magical, colorful evening at our special Lantern Festival show.

Immerse yourself in the captivating world of traditional Chinese culture, where the majestic dragon dance

L’événement Nouvel an chinois Tours a été mis à jour le 2025-12-15 par ADT 37