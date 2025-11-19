NOUVEL AN – DARON – THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon

NOUVEL AN – DARON Début : 2025-12-31 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour le Nouvel an le théâtre de l’Observance met les petits plats dans les grands ! Flûte, mignardises, surprises, tout est prêt !Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX , quand on est un père qui a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ? Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf ! #Daron : une story à liker et à partager en famille

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84