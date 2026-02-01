Nouvel An des nomades de Mongolie Salle des fêtes Paul Pelleray Sablons sur Huisne
Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Venez fêter le nouvel An des nomades de Mongolie ! en avant goût du Festival Nomade du Perche.
Avec musique et plat traditionnel de la Mongolie pour fêter la fin de l’hiver et préparer le printemps, en célébration de la Lune Blanche .
Dîner (12€) et Concert (8€) sur réservation avant le 18 février au 06 20 14 43 63.
Pratique à la salle des fêtes Paul Pelleray.
Salle des fêtes Paul Pelleray Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 20 14 43 63 festivalnomadeduperche@gmail.com
