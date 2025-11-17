Nouvel An Dîner-Spectacle Salle des Fêtes Vireux-Wallerand

Nouvel An Dîner-Spectacle

Salle des Fêtes Place des Tries Vireux-Wallerand Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée festive pour fêter l’approche de la nouvelle année… Dîner-spectacle VLAD & ALONA Animaion DJ FAB. AU MENU (90€/adulte) Entrée froide Foie gras de canard, fleur de sel et baie rose, confit de fruits et brioche toastée. Entrée chaude Rouget snacké sur son risotto épicé aux poivrons, crème balsamique. Trou normand Glace menthe chocolat arrosée de menthe pastille. Plat Filet mignon en croûte Wellington, sauce girolles, écrasé de pommes de terre en aumônière et petits légumes primeurs. Fromage Buffet de 6 fromages. Dessert Éclair doré praliné du Nouvel An, fruits frais et coulis. Café et soupe à l’oignon. MENU ENFANT (40€/enfant) Entrée Assiette de charcuterie. Plat Brochette de viande marinée sauce au cheddar. Dessert Mousse au chocolat & macaron. Réservation en Mairie de Vireux-Wallerand.

.

Salle des Fêtes Place des Tries Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +33 3 24 41 60 77

English :

A festive evening to celebrate the approach of the New Year… Dinner show VLAD & ALONA Animaion DJ FAB. ON THE MENU (90?/adult) Cold starter: Duck foie gras, fleur de sel and pink berry, fruit confit and toasted brioche. Hot starter: Snacked red mullet on spicy bell pepper risotto, balsamic cream. Trou Normand: Chocolate mint ice cream drizzled with mint pastille. Main course: Filet mignon in Wellington crust, chanterelle sauce, mashed potatoes and early vegetables. Cheese: Buffet of 6 cheeses. Dessert: New Year’s golden praline eclair, fresh fruit and coulis. Coffee and onion soup. CHILDREN’S MENU (40?/child) Starter: Charcuterie platter. Main course: Marinated meat skewer with cheddar sauce. Dessert: Chocolate mousse & macaroon. Reservations at Vireux-Wallerand Town Hall.

German :

Festlicher Abend, um den Beginn des neuen Jahres zu feiern… Dinner-Show VLAD & ALONA Animaion DJ FAB. AU MENU (90?/Erwachsener) Kalte Vorspeise: Entenleber, Fleur de Sel und rosa Beeren, Früchtekonfit und getoastete Brioche. Warme Vorspeise: Gebratene Rotbarbe auf würzigem Paprika-Risotto mit Balsamicocreme. Trou normand: Schokoladen-Minze-Eis mit Minzpastille beträufelt. Gericht: Filet Mignon in Wellington-Kruste, Pfifferlingssauce, Kartoffelstampf in Aumônière und kleines Frühgemüse. Käse: Buffet mit 6 Käsesorten. Dessert: Goldenes Neujahrs-Praliné-Eclair, frische Früchte und Coulis. Kaffee und Zwiebelsuppe. KINDERMENÜ (40?/Kind) Vorspeise: Wurstteller. Gericht: Marinierter Fleischspieß mit Cheddar-Sauce. Dessert: Mousse au chocolat & Macaron. Reservierung im Rathaus von Vireux-Wallerand.

Italiano :

Una serata di festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno… Cena e spettacolo di VLAD & ALONA Intrattenimento di DJ FAB. MENU’ (90?/adulto) Antipasto freddo: Foie gras d’anatra, fleur de sel e bacche rosa, frutta confit e brioche tostata. Antipasto caldo: Triglia di scoglio su risotto al pepe piccante, crema al balsamico. Trou Normand: Gelato al cioccolato e menta con pastello alla menta. Piatto principale: Filetto mignon in crosta alla Wellington, salsa di finferli, purè di patate e verdure novelle. Formaggio: buffet di 6 formaggi. Dessert: eclair di pralina dorata di Capodanno, frutta fresca e coulis. Caffè e zuppa di cipolle. MENU’ BAMBINI (40?/bambino) Antipasto: Tagliere di salumi. Piatto principale: Spiedino di carne marinata con salsa al cheddar. Dessert: Mousse di cioccolato e amaretto. Le prenotazioni possono essere effettuate presso il Municipio di Vireux-Wallerand.

Espanol :

Una velada festiva para celebrar la llegada del Año Nuevo… Cena y espectáculo de VLAD & ALONA Animación de DJ FAB. EN EL MENÚ (90?/adulto) Entrante frío: Foie gras de pato, flor de sal y bayas rosas, fruta confitada y brioche tostado. Entrante caliente: Salmonete de roca sobre risotto de pimientos picantes, crema balsámica. Trou Normand: Helado de chocolate y menta rociado con pastille de menta. Plato principal: Filete mignon en costra Wellington, salsa de rebozuelos, puré de patatas y verduras tempranas. Queso: Buffet de 6 quesos. Postre: Eclair de praliné dorado de Nochevieja, fruta fresca y coulis. Café y sopa de cebolla. MENÚ INFANTIL (40?/niño) Entrante: Tabla de embutidos. Plato principal: Brocheta de carne marinada con salsa de cheddar. Postre: Mousse de chocolate y macarrones. Reservas en el Ayuntamiento de Vireux-Wallerand.

L’événement Nouvel An Dîner-Spectacle Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2025-11-15 par Ardennes Tourisme