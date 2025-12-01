Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nouvel an du FCC la Joux Mignovillard

Nouvel an du FCC la Joux

Salle des sports Mignovillard Jura

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

2025-12-31

A partir de 20h jusqu’au petit matin.
Animation par un DJ.   .

Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 11 45 

