Nouvel an du FCC la Joux Mignovillard mercredi 31 décembre 2025.
Salle des sports Mignovillard Jura
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
A partir de 20h jusqu’au petit matin.
Animation par un DJ. .
Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 11 45
English : Nouvel an du FCC la Joux
German : Nouvel an du FCC la Joux
