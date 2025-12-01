Nouvel an du FCC la Joux

Salle des sports Mignovillard Jura

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

A partir de 20h jusqu’au petit matin.

Animation par un DJ. .

Salle des sports Mignovillard 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 62 11 45

English : Nouvel an du FCC la Joux

German : Nouvel an du FCC la Joux

Italiano :

Espanol :

L’événement Nouvel an du FCC la Joux Mignovillard a été mis à jour le 2025-11-06 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA