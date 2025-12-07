Nouvel An du Muscadet Rue des Halles Clisson

Nouvel An du Muscadet

Le dimanche 7 décembre de 11h à 18h, les Vignerons de la Vallée de Clisson vous convient à la 35ème édition du Nouvel An du Muscadet.

Dans une ambiance festive, les Vignerons de la Vallée de Clisson seront heureux de retrouver le public pour partager un moment gourmand et convivial. |

Le principe premier de la manifestation reste le même la découverte et la dégustation gratuite du millésime 2025 avec l’achat au préalable du traditionnel verre gravé de collection. |

Au cours de cette manifestation, les vignerons vous invitent à….|

Venir entre amis sous les magnifiques halles du XVème siècle pour un moment de convivialité,|

Ajouter un 35ème verre sérigraphié à votre collection (5 €),|

Déguster (avec modération… !) le millésime de l’année avec les conseils éclairés des vignerons,|

Découvrir la subtilité des saveurs des appellations communales,|

Accompagner votre dégustation par de savoureuses huîtres,|

Rester déjeuner sur place (food-trucks),|

Profitez d’une ambiance musicale avec la troupe de “Les Mals Embouchés”.|

L’entrée à la manifestation est gratuite. Verre pour la dégustation 5 €|

Dégustation gratuite sur les stands du millésime 2025 (stands communaux).|

Dégustation payante sur les autres stands.| .

English :

On Sunday December 7th from 11am to 6pm, the Vignerons de la Vallée de Clisson invite you to the 35th edition of the Muscadet New Year.

