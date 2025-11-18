Nouvel An européen en chansons Avenue Maréchal Foch Lourdes
Nouvel An européen en chansons Avenue Maréchal Foch Lourdes dimanche 11 janvier 2026.
Nouvel An européen en chansons
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès Lourdes Hautes-Pyrénées
Le dimanche 11 janvier 2026, l’association l’Étoile Bleue vous invite à fêter un nouvel an européen en chansons !
Rendez-vous au Palais des Congrès de Lourdes à partir de 15h30 pour célébrer la nouvelle année autour de chants polonais, français, allemands, ukrainiens, anglais etc.
Entrée libre.
Avenue Maréchal Foch Au Palais des Congrès Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 92 17 81 etoilebleue65@gmail.com
English :
On Sunday, January 11, 2026, the Étoile Bleue association invites you to celebrate a European New Year in song!
Join us at the Palais des Congrès in Lourdes from 3.30pm to celebrate the New Year with songs from Poland, France, Germany, Ukraine, England and elsewhere.
Free admission.
German :
Am Sonntag, dem 11. Januar 2026, lädt der Verein L’Étoile Bleue Sie ein, ein europäisches Neujahrsfest mit Liedern zu feiern!
Wir treffen uns ab 15:30 Uhr im Palais des Congrès in Lourdes, um das neue Jahr mit polnischen, französischen, deutschen, ukrainischen, englischen usw. Liedern zu feiern.
Eintritt frei.
Italiano :
Domenica 11 gennaio 2026, l’associazione Étoile Bleue vi invita a festeggiare un capodanno europeo in canzone!
Unitevi a noi al Palais des Congrès di Lourdes a partire dalle 15.30 per festeggiare il nuovo anno con canzoni provenienti da Polonia, Francia, Germania, Ucraina, Inghilterra e altri paesi.
Ingresso libero.
Espanol :
El domingo 11 de enero de 2026, la asociación Étoile Bleue le invita a celebrar el Año Nuevo Europeo cantando
Únase a nosotros en el Palacio de Congresos de Lourdes a partir de las 15.30 horas para celebrar el Año Nuevo con canciones de Polonia, Francia, Alemania, Ucrania, Inglaterra y otros países.
Entrada gratuita.
