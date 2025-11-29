Nouvel An Eymet

Nouvel An

45 Place Gambetta Eymet Dordogne

2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La célébration du Nouvel An est de retour pour passer à 2026 !

Rendez-vous devant le Bureau d’Information Touristique pour partager convivialité et vin chaud en musique avec le groupe La Pompa Swing, accompagné d’un vin chaud et de mignardises.

Pour suivre, renouez avec la tradition des feux d’artifices au Château à minuit ! .

+33 5 53 22 22 10

