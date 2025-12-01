NOUVEL AN Formiguères
NOUVEL AN Formiguères mercredi 31 décembre 2025.
NOUVEL AN
1 Place de l'Église Formiguères Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31 21:30:00
2025-12-31
DJ Mat animera la fin d’après midi et sera suivi par le feu d’artifice tiré depuis la Légion Etrangère.
1 Place de l'Église Formiguères 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
DJ Mat will liven up the late afternoon, followed by fireworks from the Légion Etrangère.
L’événement NOUVEL AN Formiguères a été mis à jour le 2025-12-10 par POINT INFO REGIE DE FORMIGUERES