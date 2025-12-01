Nouvel An, Karaoké & Dancing

422 route Nationale Goxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année en chantant vos tubes préférés et en dansant jusqu’au bout de la nuit ! Notre restaurant se transforme en véritable scène pour une soirée karaoké endiablée. Au menu hits du moment, classiques intemporels et surprises musicales. ¿

Célébrez le passage à la nouvelle année en chantant vos tubes préférés et en dansant jusqu’au bout de la nuit ! Notre restaurant se transforme en véritable scène pour une soirée karaoké endiablée.

Au menu hits du moment, classiques intemporels et surprises musicales. ¿

Un repas festif et bistronomique vous sera proposé pour reprendre des forces entre deux chansons. Réservez vite votre place pour ne pas manquer cette soirée unique !

Menu 95€

Amuse bouche

Pâté en croûte au magret et foie gras de canard, gelée à la truffe.

Entrée

Foie gras de canard du sud ouest poêlé, chutney d’ananas, gingembre, citron confit et son toast.

Poisson

Pavé de saumon sauvage mariné, en croûte de sel, feuilles d’oseille et sauce Noilly Prat, accompagné ses légumes de saison.

Viande

Filet de boeuf et sa sauce crémeuse à la truffe noire, accompagné d’un mille-feuilles de pommes de terre.

Fromage

Assortiment de fromages affinés.

Dessert

Torche au marron du chef.

Coupe de crèment offerte pour la nouvelle année. .

422 route Nationale Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 81 01 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the new year by singing your favorite hits and dancing the night away! Our restaurant is transformed into a veritable stage for a wild karaoke evening. On the menu: current hits, timeless classics and musical surprises. ¿

L’événement Nouvel An, Karaoké & Dancing Goxwiller a été mis à jour le 2025-12-14 par Office de tourisme du pays de Barr