Nouvel An

Tignes le Lac Tignes Savoie

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Une soirée festive en plein coeur du domaine de Tignes, à 2100 mètres d’altitude ça vous tente ? Cette année, on met le paquet pour une soirée qui sera mémorable !

Tignes le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 40 04 40 information@tignes.net

English : New Year’s Eve

Fancy a festive evening in the heart of the Tignes ski area, at an altitude of 2100 metres? This year, we’re pulling out all the stops for an evening to remember!

German :

Ein festlicher Abend im Herzen des Skigebietes von Tignes, auf 2100 Metern Höhe, das würde Sie reizen ? Dieses Jahr setzen wir alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten!

Italiano :

Avete voglia di una serata di festa nel cuore del comprensorio sciistico di Tignes, a 2100 metri di altitudine? Quest’anno, ci siamo dati da fare per una serata da ricordare!

Espanol :

¿Le apetece una velada festiva en el corazón del dominio esquiable de Tignes, a 2.100 metros de altitud? Este año, lo tenemos todo preparado para que sea una velada inolvidable

