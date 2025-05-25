Nouvel An Tignes
Nouvel An Tignes mercredi 31 décembre 2025.
Nouvel An
Tignes le Lac Tignes Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Une soirée festive en plein coeur du domaine de Tignes, à 2100 mètres d’altitude ça vous tente ? Cette année, on met le paquet pour une soirée qui sera mémorable !
Tignes le Lac Tignes 73320 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : New Year’s Eve
Fancy a festive evening in the heart of the Tignes ski area, at an altitude of 2100 metres? This year, we’re pulling out all the stops for an evening to remember!
German :
Ein festlicher Abend im Herzen des Skigebietes von Tignes, auf 2100 Metern Höhe, das würde Sie reizen ? Dieses Jahr setzen wir alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten!
Italiano :
Avete voglia di una serata di festa nel cuore del comprensorio sciistico di Tignes, a 2100 metri di altitudine? Quest’anno, ci siamo dati da fare per una serata da ricordare!
Espanol :
¿Le apetece una velada festiva en el corazón del dominio esquiable de Tignes, a 2.100 metros de altitud? Este año, lo tenemos todo preparado para que sea una velada inolvidable
L’événement Nouvel An Tignes a été mis à jour le 2025-09-09 par Tignes Information