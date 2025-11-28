NOUVEL AN – LES SALLES D’ATTENTES – THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon

NOUVEL AN – LES SALLES D’ATTENTES Début : 2025-12-31 à 20:25. Tarif : – euros.

Pour le Nouvel an le théâtre de l’Observance met les petits plats dans les grands ! Flûte, mignardises, surprises, tout est prêt !Attendre n’aura jamais été aussi problématique ! Dans une salle d’attente, Eric Johnsons patiente pour une consultation chez son psychologue. Arrivent Nadia et Paul, un couple marié en pleine crise, après une histoire d’adultère, qu’ils vont tenter de résoudre à travers une thérapie. La dernière à se présenter, Catherine Drabot, amène son hérisson Michel pour une visite chez le vétérinaire. Pour passer le temps, ils commencent à discuter, à s’exposer leurs problèmes et à s’intéresser les uns aux autres. Erreur fatale ! Les confidences vont tourner aux règlements de comptes, et la situation, en apparence banale, va peu à peu dégénérer.

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84