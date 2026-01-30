Nouvel An lunaire Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

À l’occasion du Nouvel An lunaire, Communale Saint-Ouen t’invite à vivre une journée joyeuse et immersive pensée pour les enfants et leurs familles. Ici, on prend le temps de découvrir, de comprendre et de créer ensemble, dans un esprit de partage, de transmission et de curiosité.

AU PROGRAMME

De 11h à 19h, l’association Atome & Carbone propose des ateliers en continu (1h) mêlant astronomie et création artistique. Tu explores les cycles de la Lune, le calendrier luni-solaire et les constellations observées en Asie, tout en découvrant les légendes célestes qui accompagnent ces traditions. Un atelier accessible et ludique, conçu pour éveiller la curiosité des enfants et leur donner des clés pour comprendre le lien entre ciel, temps et cultures.

La journée se poursuit avec un atelier de calligraphie japonaise, où les enfants s’initient à l’art du geste et du signe. À l’aide de pinceaux et d’encre, ils apprennent à tracer des caractères porte-bonheur liés au Nouvel An lunaire, dans un moment à la fois créatif et apaisant. Chaque enfant repart avec sa création, souvenir concret de cette expérience.

De 18h à 19h, l’association Muka Theravadda investit l’espace avec des démonstrations et performances célébrant les cultures asiatiques, et notamment la culture khmère. Costumes traditionnels, danses et arts martiaux rythment ce temps fort, pensé comme une découverte vivante et collective.

Une journée à hauteur d’enfants, pour apprendre en s’amusant, créer sans pression et célébrer le Nouvel An lunaire autrement. À Communale, on transmet, on explore et on fête ensemble, dans une ambiance chaleureuse, inclusive et familiale.

Une journée d’ateliers ludiques et culturels pour célébrer le Nouvel An lunaire en famille, entre astronomie, calligraphie et traditions d’Asie.

Le samedi 21 février 2026

de 11h00 à 19h00

payant

payant avec réservation

Tout public.

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

