Nouvel an lunaire – Venez célébrer Seollal aux MEP ! M128 – Missions Etrangères de Paris Paris

ATELIERS, ACTIVITÉS & JEUX

de 15h à 17h30

128 rue du Bac, 75007

Entrée gratuite – réservation recommandée

Initiation aux salutations du Nouvel An (sebae)

Atelier de calligraphie

Démonstration d’instruments traditionnels

Atelier minhwa

Atelier fabrication de lanternes

Jeux coréens

Contes coréens pour les petits

Expos photos & objets traditionnels

Dégustation de thés et gâteaux coréens

Petit marché coréen

CONCERT DU NOUVEL AN LUNAIRE

de 18h à 19h30

Chapelle de l’Epiphanie

Entrée gratuite – réservation recommandée

Chorale K-Sweet Heart – 한국의 마음 합창단

Direction : Sun Hyung KIM

Piano : Adrien GRAND

Fondée en 2019, la chorale K-Sweet Heart est une aventure humaine et artistique réunissant des chanteurs de tous horizons : Coréens, Français, adoptés d’origine coréenne… Passionnés par la musique et la culture coréenne, ils chantent en coréen et en français, avec un large répertoire : chants traditionnels coréens, musique classique, musique actuelle, k-pop…

Le 14 février, ils donneront un concert aux MEP pour célébrer Seollal, le nouvel an lunaire coréen.

D’autres animations seront également proposées aux MEP à cette occasion (programme à venir).

Ateliers, activités, jeux et concert pour fêter le nouvel an lunaire coréen aux Missions Etrangères de Paris !

Le samedi 14 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

