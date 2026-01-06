Nouvel an lunaire – Venez célébrer Seollal aux MEP ! M128 – Missions Etrangères de Paris Paris
ATELIERS, ACTIVITÉS & JEUX
de 15h à 17h30
128 rue du Bac, 75007
Entrée gratuite – réservation recommandée
Initiation aux salutations du Nouvel An (sebae)
Atelier de calligraphie
Démonstration d’instruments traditionnels
Atelier minhwa
Atelier fabrication de lanternes
Jeux coréens
Contes coréens pour les petits
Expos photos & objets traditionnels
Dégustation de thés et gâteaux coréens
Petit marché coréen
CONCERT DU NOUVEL AN LUNAIRE
de 18h à 19h30
Chapelle de l’Epiphanie
Entrée gratuite – réservation recommandée
Chorale K-Sweet Heart – 한국의 마음 합창단
Direction : Sun Hyung KIM
Piano : Adrien GRAND
Fondée en 2019, la chorale K-Sweet Heart est une aventure humaine et artistique réunissant des chanteurs de tous horizons : Coréens, Français, adoptés d’origine coréenne… Passionnés par la musique et la culture coréenne, ils chantent en coréen et en français, avec un large répertoire : chants traditionnels coréens, musique classique, musique actuelle, k-pop…
Le 14 février, ils donneront un concert aux MEP pour célébrer Seollal, le nouvel an lunaire coréen.
Le samedi 14 février 2026
M128 – Missions Etrangères de Paris 128, rue du Bac 75007 Paris
