NOUVEL AN – MARIE A TOUT PRIX – THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon

NOUVEL AN – MARIE A TOUT PRIX Début : 2025-12-31 à 17:05. Tarif : – euros.

Pour le Nouvel an le théâtre de l’Observance met les petits plats dans les grands ! Flûte, mignardises, surprises, tout est prêt ! S’il veut toucher l’héritage de son grand-père, Antoine doit trouver l’âme soeur et se marier en moins de dix jours. Antoine Humbert doit trouver une femme en dix jours, condition imposée par son grand-père si il veut toucher l’héritage de ce dernier. Trouver une femme n’est pas évident mais c’était sans compter sur Corinne Monge, l’extravagante auxiliaire de vie du grand-père qui cache bien son jeu.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84