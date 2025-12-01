Nouvel an Mercredi 31 décembre

Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31 00:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon du Nouvel An à Brides Une soirée inoubliable !



Célébrez la nouvelle année dans le cadre enchanteur du Parc Thermal ! Nous vous proposons une soirée festive et conviviale pour accueillir 2026 en musique et en lumière.

Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English : New year eve

New Year’s Eve in Brides An unforgettable evening!



Celebrate the New Year in the enchanting setting of the Parc Thermal! We invite you to a festive and convivial evening to welcome 2026 in music and light.

L’événement Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains