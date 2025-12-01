Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains
Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains mercredi 31 décembre 2025.
Nouvel an Mercredi 31 décembre
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 17:00:00
fin : 2025-12-31 00:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An à Brides Une soirée inoubliable !
Célébrez la nouvelle année dans le cadre enchanteur du Parc Thermal ! Nous vous proposons une soirée festive et conviviale pour accueillir 2026 en musique et en lumière.
.
Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English : New year eve
New Year’s Eve in Brides An unforgettable evening!
Celebrate the New Year in the enchanting setting of the Parc Thermal! We invite you to a festive and convivial evening to welcome 2026 in music and light.
L’événement Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains