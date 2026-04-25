Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains
Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains jeudi 31 décembre 2026.
Brides-les-Bains
Nouvel an Mercredi 31 décembre
Parc Thermal Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 17:00:00
fin : 2026-12-31 00:00:00
Date(s) :
2026-12-31
Réveillon du Nouvel An à Brides Une soirée inoubliable !
Célébrez la nouvelle année dans le cadre enchanteur du Parc Thermal ! Nous vous proposons une soirée festive et conviviale pour accueillir 2026 en musique et en lumière.
.
Parc Thermal Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : New year eve
New Year’s Eve in Brides An Unforgettable Evening!
Celebrate the New Year in the enchanting setting of the Thermal Park! Join us for a festive and friendly evening to welcome 2026 with music and lights.
L’événement Nouvel an Mercredi 31 décembre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
À voir aussi à Brides-les-Bains (Savoie)
- Conférence des Thermes Par le Dr LECERF, endocrinologue De l’insulino-résistance au diabète Vendredi 25 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 25 avril 2026
- Bal animé par Charly Pag Dimanche 26 avril Brides-les-Bains 26 avril 2026
- Conférence des Thermes Chassez les idées reçues en nutrition N°2 (Nouveauté 2026) Lundi 27 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 27 avril 2026
- Conférence des Thermes Matières grasses, poids et santé Lundi 27 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 27 avril 2026
- Conférence des Thermes Peau, poids et nutrition Mardi 28 avril Thermes de Brides-les-Bains Brides-les-Bains 28 avril 2026