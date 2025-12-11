NOUVEL AN NINKASI X CAÏPIHOUSE Montpellier

NOUVEL AN NINKASI X CAÏPIHOUSE

Le Nouvel an le plus bouillant de Montpellier débarque au Ninkasi avec Caïpihouse

Entre afro, shatta, rap et baile funk, ça promet…

INFOS PRATIQUES

– MARDI 31 DÉCEMBRE 2025

-21:00 03:00

-21h 22h30 Open platine & Karaoké

-Restauration early + planches all night

Stand strass dentaires pour briller jusqu’au décompte

LINE UP

– UNCLE DEE

– NOGA BEDO

Entrée digressive sur Shotgun

10€ → 15€ → 20€ sur place .

English :

Montpellier’s hottest New Year’s Eve arrives at Ninkasi with Caïpihouse

Afro, shatta, rap and baile funk, it promises to be…

PRACTICAL INFO

– TUESDAY, DECEMBER 31, 2025

-21:00 ? 03:00

-9pm ? 10:30pm: Open turntable & Karaoke

-Early bird catering + all night live music

Dental rhinestone booth to shine until the countdown

LINE UP

? UNCLE DEE

? NOGA BEDO

