NOUVEL AN NINKASI X CAÏPIHOUSE Montpellier

32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le Nouvel an le plus bouillant de Montpellier débarque au Ninkasi avec Caïpihouse
Entre afro, shatta, rap et baile funk, ça promet…
INFOS PRATIQUES
– MARDI 31 DÉCEMBRE 2025
-21:00 03:00
-21h 22h30 Open platine & Karaoké
-Restauration early + planches all night
Stand strass dentaires pour briller jusqu’au décompte
LINE UP
– UNCLE DEE
– NOGA BEDO
32 Place Pablo Picasso Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Montpellier’s hottest New Year’s Eve arrives at Ninkasi with Caïpihouse
Afro, shatta, rap and baile funk, it promises to be…
PRACTICAL INFO
– TUESDAY, DECEMBER 31, 2025
-21:00 ? 03:00
-9pm ? 10:30pm: Open turntable & Karaoke
-Early bird catering + all night live music
Dental rhinestone booth to shine until the countdown
LINE UP
? UNCLE DEE
? NOGA BEDO
