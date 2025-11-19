NOUVEL AN – PANIK SUR LA HOTLINE – THEATRE DE L’OBSERVANCE Avignon

NOUVEL AN – PANIK SUR LA HOTLINE Début : 2025-12-31 à 21:55. Tarif : – euros.

Pour le Nouvel an le théâtre de l’Observance met les petits plats dans les grands ! Flûte, mignardises, surprises, tout est prêt !Franck et Fleur, deux collègues aux caractères bien trempés dans un centre d’appels d’urgence. En ce soir du 31 décembre, Franck et Fleur, deux collègues aux caractères bien trempés dans un centre d’appels d’urgence, vont tenter de résoudre les problèmes de tout le monde. Du four à micro-ondes qui disjoncte au poisson rouge qui se noie, vont-ils résister à cette avalanche d’événement inattendus ? Le saviez-vous ? Franck et Fleur sont sûrement les héritiers de Pierre Mortez et de Marie Thérèse, ayant récupérés les clefs de SOS Détresse Amitié, du Père Noël est une ordure.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DE L’OBSERVANCE 10 RUE DE L’OBSERVANCE 84000 Avignon 84