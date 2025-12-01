Nouvel an Retour vers le futur Senones

Nouvel an Retour vers le futur

Un nouvel an sur le thème de Retour vers le futur. Un voyage musical à travers le temps des années 70 jusqu’à aujourd’hui.

Des effets spéciaux, décorations du film, mascotte de Mario et un menu de fête sont au programme.Tout public

Place Dom Calmet Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 16 29 91 02

English :

A New Year’s Eve with a Back to the Future theme. A musical journey through time from the 70s to the present day.

Special effects, movie decorations, Mario’s mascot and a festive menu are on the program.

German :

Ein Neujahrsfest mit dem Thema Zurück in die Zukunft . Eine musikalische Reise durch die Zeit von den 70er Jahren bis heute.

Spezialeffekte, Dekorationen aus dem Film, ein Mario-Maskottchen und ein festliches Menü stehen auf dem Programm.

Italiano :

Un nuovo anno sul tema di Ritorno al futuro. Un viaggio musicale nel tempo dagli anni ’70 ai giorni nostri.

In programma effetti speciali, decorazioni del film, la mascotte di Mario e un menu festivo.

Espanol :

Un nuevo año con el tema de Regreso al futuro. Un viaje musical en el tiempo desde los años 70 hasta nuestros días.

El programa incluye efectos especiales, decoración de la película, la mascota de Mario y un menú festivo.

