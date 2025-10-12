Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Nouvel An La Chal Saint-Jean-d’Arves

Nouvel An La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 31 décembre 2025.

Nouvel An

La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie

Rendez-vous sur le front de neige pour préparer la nouvelle année !
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30  info@sja73.com

English : New Year

See you on the snowfront to prepare new year’s eve !

German :

Treffen Sie sich an der Schneefront, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten!

Italiano :

Ci vediamo sul fronte della neve per prepararci al nuovo anno!

Espanol :

¡Nos vemos en el frente de la nieve para preparar el nuevo año!

