Nouvel An La Chal Saint-Jean-d’Arves
Nouvel An La Chal Saint-Jean-d’Arves mercredi 31 décembre 2025.
Nouvel An
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves Savoie
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Rendez-vous sur le front de neige pour préparer la nouvelle année !
La Chal Front de neige Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 59 73 30 info@sja73.com
English : New Year
See you on the snowfront to prepare new year’s eve !
German :
Treffen Sie sich an der Schneefront, um sich auf das neue Jahr vorzubereiten!
Italiano :
Ci vediamo sul fronte della neve per prepararci al nuovo anno!
Espanol :
¡Nos vemos en el frente de la nieve para preparar el nuevo año!
L’événement Nouvel An Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves