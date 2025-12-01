Nouvel An soirée festive Schweighouse-Thann

Nouvel An soirée festive

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Dîner et soirée dansante pour tous, ambiance festive, réservation obligatoire !

Venez fêter le Nouvel An autour d’un dîner convivial et d’une soirée dansante. Formules pour adultes et enfants, ambiance garantie et célébration jusqu’au bout de la nuit. Réservation obligatoire. .

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 64 96 77 camphindaniele@live.fr

English :

Dinner and dancing for all, festive atmosphere, reservations essential!

German :

Abendessen und Tanzabend für alle, festliche Stimmung, Reservierung erforderlich!

Italiano :

Cena e balli per tutti, atmosfera di festa, prenotazione obbligatoria!

Espanol :

Cena y baile para todos, ambiente festivo, ¡es imprescindible reservar!

