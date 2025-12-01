Nouvel An soirée festive Schweighouse-Thann
Nouvel An soirée festive Schweighouse-Thann mercredi 31 décembre 2025.
Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-31 19:00:00
Dîner et soirée dansante pour tous, ambiance festive, réservation obligatoire !
Venez fêter le Nouvel An autour d’un dîner convivial et d’une soirée dansante. Formules pour adultes et enfants, ambiance garantie et célébration jusqu’au bout de la nuit. Réservation obligatoire. .
Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 98 64 96 77 camphindaniele@live.fr
English :
Dinner and dancing for all, festive atmosphere, reservations essential!
German :
Abendessen und Tanzabend für alle, festliche Stimmung, Reservierung erforderlich!
Italiano :
Cena e balli per tutti, atmosfera di festa, prenotazione obbligatoria!
Espanol :
Cena y baile para todos, ambiente festivo, ¡es imprescindible reservar!
