NOUVEL AN SOLIDAIRE Salle Mil’Lieu La Grigonnais

NOUVEL AN SOLIDAIRE

Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie La Grigonnais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Organisé par le traiteur Aux Saveurs de Fanny

Fanny, traiteur à Aux saveurs de Fanny à Abbaretz, organise un Nouvel An solidaire

Une belle occasion de créer du lien et de partager un moment convivial autour d’un repas préparé avec soin.

Pour l’épauler, une dizaine de sapeurs-pompiers d’Abbaretz seront présents pour le service.

Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés aux sapeurs-pompiers d’Abbaretz.

́ , ̀ ́ ́ ́ ! .

Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 71 97 61 resa.nouvelan25.lagrigonnais@gmail.com

English :

Organized by the caterer Aux Saveurs de Fanny

L’événement NOUVEL AN SOLIDAIRE La Grigonnais a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays Erdre Canal Forêt