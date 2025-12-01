NOUVEL AN SOLIDAIRE Salle Mil’Lieu La Grigonnais
NOUVEL AN SOLIDAIRE Salle Mil’Lieu La Grigonnais mercredi 31 décembre 2025.
NOUVEL AN SOLIDAIRE
Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie La Grigonnais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Organisé par le traiteur Aux Saveurs de Fanny
Fanny, traiteur à Aux saveurs de Fanny à Abbaretz, organise un Nouvel An solidaire
Une belle occasion de créer du lien et de partager un moment convivial autour d’un repas préparé avec soin.
Pour l’épauler, une dizaine de sapeurs-pompiers d’Abbaretz seront présents pour le service.
Les bénéfices de cette soirée seront intégralement reversés aux sapeurs-pompiers d’Abbaretz.
́ , ̀ ́ ́ ́ ! .
Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 13 71 97 61 resa.nouvelan25.lagrigonnais@gmail.com
English :
Organized by the caterer Aux Saveurs de Fanny
L’événement NOUVEL AN SOLIDAIRE La Grigonnais a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays Erdre Canal Forêt