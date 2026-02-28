Nouvel Apéro Littéraire ce jeudi 12 mars au Bar à Bulles ! Le Bar à Bulles Paris

Rendez-vous jeudi 12 mars à 20h au Bar à Bulles pour une lecture musicale de Madeleine en août d’Elise Amblard, par la comédienne Lou Piccoli.

« Aujourd’hui, c’est le premier jour des vacances d’été pour Madeleine. Alors que la canicule s’échoue sur la ville, elle n’a rien prévu d’autre que de s’asseoir sur un banc.

Création musicale originale par Rachel.

Lieu :

Hall de La Machine du Moulin Rouge

Entrée par le Bar à bulles.

Rendez-vous jeudi 12 mars pour une lecture musicale de « Madeleine en août » d’Elise Amblard au Bar à Bulles !

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tarif unique une entrée + un verre de vin : 10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-14T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T23:00:00+02:00

Le Bar à Bulles 4, cité Véron 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/apero-litteraire-madeleine-en-aout/ https://fb.me/e/cgsNIZbe0 https://fb.me/e/cgsNIZbe0



Afficher la carte du lieu Le Bar à Bulles et trouvez le meilleur itinéraire

