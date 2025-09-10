Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore Saint-Romain

Rustic Retreat France Saint-Romain Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-09-10 10:00:00

fin : 2025-09-10 12:30:00

2025-09-10

Rustic Retreat France Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 48 54 hansonsophie@hotmail.com

English : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore

New Mindful Art and Soundbath Workshop!

German : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore

Neuer Workshop für Achtsamkeitskunst und Klangbäder!

Italiano : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore

Nuovo workshop di mindfulness art e bagno sonoro!

Espanol : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore

¡Un nuevo taller de mindfulness y sonido!

L’événement Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore Saint-Romain a été mis à jour le 2025-09-01 par Office de tourisme du Sud Charente