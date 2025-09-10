Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore Saint-Romain
Rustic Retreat France Saint-Romain Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-09-10 10:00:00
fin : 2025-09-10 12:30:00
2025-09-10
Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore!
Rustic Retreat France Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 70 48 54 hansonsophie@hotmail.com
English : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore
New Mindful Art and Soundbath Workshop!
German : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore
Neuer Workshop für Achtsamkeitskunst und Klangbäder!
Italiano : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore
Nuovo workshop di mindfulness art e bagno sonoro!
Espanol : Nouvel atelier d’art en plein conscience et de bain sonore
¡Un nuevo taller de mindfulness y sonido!
