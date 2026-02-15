Nouvel atelier poterie Labatut
Pôle de culture Labatut Landes
Sandrine Miatto propose un programme adapté à chacun du moulage jusqu’au tournage:
enfants: 9h à 10h30
ados/adultes: 10h30 à 12h30 .
Pôle de culture Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 01 08 88 traitdunion.labatut@orange.fr
