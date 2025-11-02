Nouvelle comète Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch

Nouvelle comète

Dimanche 2 novembre 2025 jusqu’à 18h.

Durée du spectacle 1h15.

Venez assister à une balade poétique et musicale à ciel ouvert !

Laissez-vous emporter par des voix habitées, des textes vibrants et un souffle de création libre. ‘ Nouvelle Comète’ une invitation à rêver autrement le monde.

Venez léger, curieux et à l’écoute, découvrir les chansons poétiques de Dominique Sorrente interprétées par les Ivres Vivants.



Réservation au 06 86 37 01 67 ou sur la billetterie en ligne. .

Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Join us for a poetic and musical stroll under the open sky!

German :

Erleben Sie einen poetischen und musikalischen Spaziergang unter freiem Himmel!

Italiano :

Venite a godervi una passeggiata poetica e musicale a cielo aperto!

Espanol :

Venga a disfrutar de un paseo poético y musical a cielo abierto

