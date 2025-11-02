Nouvelle comète Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Allauch
Dimanche 2 novembre 2025 jusqu’à 18h.
Durée du spectacle 1h15.
Verre de l’amitié à la fin du concert à 19H30. Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-02
fin : 2025-11-02 18:00:00
Venez assister à une balade poétique et musicale à ciel ouvert !
Laissez-vous emporter par des voix habitées, des textes vibrants et un souffle de création libre. ‘ Nouvelle Comète’ une invitation à rêver autrement le monde.
Venez léger, curieux et à l’écoute, découvrir les chansons poétiques de Dominique Sorrente interprétées par les Ivres Vivants.
Entrée du public à partir de 17H30
Verre de l’amitié à la fin du concert à 19H30.
Réservation au 06 86 37 01 67 ou sur la billetterie en ligne. .
Espace François Mitterrand, traverse Chapelle des filles Espace François Mitterrand Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
English :
Join us for a poetic and musical stroll under the open sky!
German :
Erleben Sie einen poetischen und musikalischen Spaziergang unter freiem Himmel!
Italiano :
Venite a godervi una passeggiata poetica e musicale a cielo aperto!
Espanol :
Venga a disfrutar de un paseo poético y musical a cielo abierto
