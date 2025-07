Nouvelle Comète, Balade poétique et musicale des IVRES VIVANTS Abbaye Royale Salle Capitulaire Saint-Michel-en-l’Herm

Nouvelle Comète, Balade poétique et musicale des IVRES VIVANTS

Abbaye Royale Salle Capitulaire 7, Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 19:30:00

2025-08-22

Balade poétique et musicale « Nouvelle Comète » par Dominique Sorrente et les Ivres Vivantspar le poète Dominique Sorrente avec Rémy Arnaud au luth

Poète résident à l’Abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, durant l’été, Dominique Sorrente propose une balade inédite de ses poèmes et chansons, intitulé « Nouvelle comète ».

Pour ce moment particulier, il est accompagné par son groupe des Ivres Vivants (voix et guitares) qui se produit essentiellement en Provence. C’est l’occasion de découvrir un répertoire sensible, fantasque, insolite et souriant, interprété par ce quatuor tonique (outre D.Sorrente, Audrey Gambassi, Véronique Duprat, Éric Papacaloduca ).

Pas de place pour l’ennui. Mais un temps suspendu en vue, avec ce passage de Nouvelle Comète parmi les pierres de l’abbaye.

Cette balade poétique et musicale a en effet pour écrin rare la salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, propice aux paroles et mélodies intimistes.

Un parfait complément artistique hors du temps à une journée au bord de l’océan.

Nombre de places limité à 40 personnes.

À noter les deux récentes parutions de Dominique Sorrente:

Album-cd: IVRES VIVANTS, studio Uptown, 2025

Livre: NOTES DE PASSAGE, peinture Andelu, édition Tipaza, 2025 .

Abbaye Royale Salle Capitulaire 7, Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Nouvelle Comète » poetic and musical stroll by Dominique Sorrente and Les Ivres Vivantsby poet Dominique Sorrente with Rémy Arnaud on lute

German :

Poetischer und musikalischer Spaziergang « Nouvelle Comète » von Dominique Sorrente und den Ivres Vivantsdurch den Dichter Dominique Sorrente mit Rémy Arnaud an der Laute

Italiano :

Passeggiata poetico-musicale « Nouvelle Comète » di Dominique Sorrente e Les Ivres Vivantsdel poeta Dominique Sorrente con Rémy Arnaud al liuto

Espanol :

Paseo poético y musical « Nouvelle Comète » de Dominique Sorrente y Les Ivres Vivantspor el poeta Dominique Sorrente con Rémy Arnaud al laúd

