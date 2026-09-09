Nouvelle cuvée au Domaine Rozel DOMAINE ROZEL Valaurie
samedi 17 octobre 2026 · DOMAINE ROZEL · Valaurie
Informations pratiques
Valaurie
Nouvelle cuvée au Domaine Rozel
DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Lancement de la nouvelle cuvée « La Collab » !
Une belle rencontre et collaboration entre 4 frères vignerons : 2 de la Vallée du Rhône Nord et 2 de la Vallée du Rhône Sud.
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DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23 info@domainerozel.fr
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English :
Launch of the new vintage, “La Collab”!
A wonderful collaboration between four winemaker brothers: two from the Northern Rhône Valley and two from the Southern Rhône Valley.
L’événement Nouvelle cuvée au Domaine Rozel Valaurie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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