Nouvelle cuvée au Domaine Rozel DOMAINE ROZEL Valaurie

Informations pratiques

Valaurie

Nouvelle cuvée au Domaine Rozel

DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Lancement de la nouvelle cuvée « La Collab » !

Une belle rencontre et collaboration entre 4 frères vignerons : 2 de la Vallée du Rhône Nord et 2 de la Vallée du Rhône Sud.

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DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23 info@domainerozel.fr

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English :

Launch of the new vintage, “La Collab”!

A wonderful collaboration between four winemaker brothers: two from the Northern Rhône Valley and two from the Southern Rhône Valley.

L’événement Nouvelle cuvée au Domaine Rozel Valaurie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes