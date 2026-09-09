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AGENDA · Valaurie

Nouvelle cuvée au Domaine Rozel DOMAINE ROZEL Valaurie

samedi 17 octobre 2026 · DOMAINE ROZEL · Valaurie

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
DOMAINE ROZEL
Adresse
202 Route de Montélimar
Ville
26230 Valaurie
Département
Drôme
Tarif

Valaurie

Nouvelle cuvée au Domaine Rozel

DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Lancement de la nouvelle cuvée « La Collab » !
Une belle rencontre et collaboration entre 4 frères vignerons : 2 de la Vallée du Rhône Nord et 2 de la Vallée du Rhône Sud.
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DOMAINE ROZEL 202 Route de Montélimar Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 57 23  info@domainerozel.fr

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English :

Launch of the new vintage, “La Collab”!
A wonderful collaboration between four winemaker brothers: two from the Northern Rhône Valley and two from the Southern Rhône Valley.

L’événement Nouvelle cuvée au Domaine Rozel Valaurie a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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