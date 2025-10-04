Nouvelle édition de la Quinzaine de la Démocratie locale ! Mairie du 11e arrondissement PARIS

Nouvelle édition de la Quinzaine de la Démocratie locale ! Mairie du 11e arrondissement PARIS samedi 4 octobre 2025.

Entre projection de film, plénières des Conseils de quartier, formation aux gestes qui sauvent, ateliers autour des solidarités de proximité… cette quinzaine annonce de riches débats autour de la participation citoyenne et de la résilience ! Les entrées sont libres pour chaque activité, on vous attend nombreux et nombreuses ! En voici le programme détaillé jour par jour.

Samedi 4 octobre



De 10h30 à 13h : Atelier cyanotype. Un atelier artistique et poétique pour découvrir le cyanotype, un ancien procédé photographique aux nuances de bleu. Une façon de créer ensemble et de se reconnecter à la nature.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

Du dimanche 5 au samedi 18 octobre

Cycle de formations – Prise de parole en public. Proposé par le Barreau de Paris, ce cycle d’ateliers aide à renforcer la confiance, améliorer l’aisance à l’oral et mieux porter sa voix dans l’espace public.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

Le bénévolat local à portée de main. Informations et rencontres autour des missions de bénévolat disponibles près de chez vous.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

Lundi 6 octobre

À 19h : Conseil de quartier Bastille/Popincourt.

Où ? École du 4, rue Keller.

Mardi 7 octobre



À 19h : Conseil de quartier Belleville/Saint-Maur.

Où ? EPJ Belleville, 4, rue Louis Bonnet.

Mercredi 8 octobre

À 19h : Conseil de quartier République/Saint-Ambroise.

Où ? Salle des mariages.

À 19h : Théâtre, Jeune mort de Guillaume Cayet. Une plongée percutante dans la montée des extrêmes à travers le récit d’un jeune homme basculant vers l’extrême droite. Une réflexion sur la démocratie, la radicalité et les fractures sociales. Dispositif d’écoute en casque – expérience immersive. En partenariat avec le théâtre de la Bastille.

Où ? Salle des fêtes.

Vendredi 10 octobre

À 19h : projection-débat : À voix haute. Documentaire sur le concours d’éloquence Eloquentia, précédé de discours de lycéens du 11e, lauréats du concours « La parole en action ». Un événement autour de la parole comme levier d’émancipation citoyenne.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

Samedi 11 octobre

De 10h à 12h et de 13h à 15h et de 15h30 à 17h30 : Ateliers de formation aux gestes qui sauvent, par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, la Protection civile Paris Seine et la Croix-Rouge française. À partir de 10 ans. Inscription obligatoire en cliquant ici

Où ? Salles 1 et 2 du 4e étage de la Mairie.

De 10h30 à 12h30 : Atelier de vannerie sauvage avec Valentine. Un atelier qui valorise l’autonomie locale, la transmission de savoirs manuels et les liens humains.

Où ?Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

14h à 18h : Carte Blanche de la Maison de la Vie Associative et Citoyenne. Après-midi festive et participative : animations, jeux pour enfants, stands associatifs, découverte d’initiatives locales autour de l’écologie, du compostage, de la solidarité et de l’engagement citoyen.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

18h à 20h : Théâtre forum sur les propositions des cahiers de doléances du grand débat avec la Ligue des droits de l’Homme au Picoulet.

Où ? Maison de la Vie Associative et Citoyenne – 8, rue du général Renault.

Lundi 13 octobre

À 19h : Conseil de quartier Nation/Alexandre Dumas.

Où ? École du 8, cité Voltaire.

Jeudi 16 octobre

À 19h : Conseil de quartier Léon Blum/Folie Regnault.

Où ? Salle des fêtes.

Samedi 18 octobre

De 10h à 12h et de 13h à 15h et de 15h30 à 17h30 : Ateliers de formation aux gestes qui sauvent, par la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, la Protection civile Paris Seine et la Croix-Rouge française. À partir de 10 ans. Inscription obligatoire en cliquant ici

Où ? Salles 1 et 2 du 4e étage de la Mairie.

De 14h30 à 18h30 : Repair Café. Une démarche écologique, solidaire et résiliente.

Où ? Salle des fêtes.

La quatrième édition de la semaine européenne de la démocratie locale se tiendra du 4 au 18 octobre et aura pour thème la résilience, avec l’idée de vivre ensemble autour de la protection de l’environnement.

Du samedi 04 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-04T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS