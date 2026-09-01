Nouvelle EXPO à la Gare Robert Doisneau ! La Gare Robert Doisneau Carlux

Informations pratiques

Carlux

Nouvelle EXPO à la Gare Robert Doisneau !

La Gare Robert Doisneau D703 Carlux Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-12-01 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la Gare Robert Doisneau présente « Regards. 200 ans de portraits photographiques », une exposition sur deux siècles de portraits, entre image intime et image publique. En partenariat avec le festival Résurgence.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, la Gare Robert Doisneau présente Regards. 200 ans de portraits photographiques.

À travers deux siècles de visages et de pratiques, l’exposition questionne notre manière de regarder et d’être regardé : comment choisit-on de se montrer ? Que raconte un portrait de celui qui pose… mais aussi de celui qui regarde ? Du portrait officiel à l’image intime ou familiale, elle explore cette frontière mouvante entre image privée et image publique.

Proposée en partenariat avec Résurgence, le festival culturel de Cauvaldor, l’EXPO fait écho à sa thématique 2026, «Chose publique». .

La Gare Robert Doisneau D703 Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 hello@lagare-robertdoisneau.com

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English : Nouvelle EXPO à la Gare Robert Doisneau !

%C0 To mark the bicentennial of photography, the Gare Robert Doisneau presents %AB « Regards: 200 Years of Photographic Portraits » %BB, an exhibition exploring two centuries of portraiture, ranging from intimate to public images. In partnership with the Résurgence festival.

L’événement Nouvelle EXPO à la Gare Robert Doisneau ! Carlux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT du pays de Fénelon