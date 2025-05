Nouvelle exposition à la Salamandre – Liouville Apremont-la-Forêt, 7 juin 2025 14:00, Apremont-la-Forêt.

Meuse

Une nouvelle exposition à voir dans les caves voutées de la Salamandre !

Plus d’une dizaine d’artistes et artisans d’art exposent leurs créations.

Céramiques, verre, bronze, métal, bois, gravure…

Venez découvrir les savoirs-faire de créateurs dans un cadre exceptionnelTout public

Liouville 26 Grande Rue

Apremont-la-Forêt 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 91 15 09 Salamandredemeuse@gmail.com

English :

A new exhibition in the vaulted cellars of La Salamandre!

Over a dozen artists and craftsmen display their creations.

Ceramics, glass, bronze, metal, wood, engraving…

Come and discover the skills of our creators in an exceptional setting

German :

In den Gewölbekellern von La Salamandre gibt es eine neue Ausstellung zu sehen!

Mehr als ein Dutzend Künstler und Kunsthandwerker stellen ihre Kreationen aus.

Keramik, Glas, Bronze, Metall, Holz, Gravuren…

Entdecken Sie das Know-how von Kunstschaffenden in einem außergewöhnlichen Rahmen

Italiano :

Una nuova mostra nelle cantine a volta de La Salamandre!

Più di una dozzina di artisti e artigiani espongono le loro creazioni.

Ceramica, vetro, bronzo, metallo, legno, incisione…

Venite a scoprire le abilità dei nostri creatori in un ambiente eccezionale

Espanol :

Una nueva exposición en las bodegas abovedadas de La Salamandre

Más de una decena de artistas y artesanos exponen sus creaciones.

Cerámica, vidrio, bronce, metal, madera, grabado…

Venga a descubrir las habilidades de nuestros creadores en un marco excepcional

