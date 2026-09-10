Nouvelle exposition « De l’autre côté », Musée théâtre guignol, Brindas

Informations pratiques

Nouvelle exposition « De l’autre côté » 19 et 20 septembre Musée théâtre guignol Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nouvelle exposition De l’autre côté

En partenariat avec le collectif Marionnettes en AURA.

A travers plus de 30 boîtes d’artistes, découvrez les secrets de fabrication et l’identité des compagnies qui font vivre les arts de la marionnette en région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un véritable panorama régional des arts de la marionnette qui s’offre à vous !

Musée théâtre guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 57 40 http://www.ccvl.fr https://fr-fr.facebook.com/museetheatreguignol Le musée théâtre guignol conserve une centaine de marionnettes ainsi que 2000 costumes et accessoires légués par Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol. Vous découvrirez également l’histoire de la création du personnage, les différentes étapes de fabrication d’une marionnette et serez invités à passer derrière le castelet pour vous initier à l’art de la manipulation. Bus TCL 73.

Nouvelle exposition De l’autre côté

©La fichue compagnie