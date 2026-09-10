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Nouvelle exposition « De l’autre côté », Musée théâtre guignol, Brindas

samedi 19 septembre 2026 · Musée théâtre guignol · Brindas

Nouvelle exposition « De l’autre côté », Musée théâtre guignol, Brindas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée théâtre guignol
Adresse
18 montée de la Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
69126 Brindas
Département
Rhône

Nouvelle exposition « De l’autre côté » 19 et 20 septembre Musée théâtre guignol Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nouvelle exposition De l’autre côté
En partenariat avec le collectif Marionnettes en AURA.
A travers plus de 30 boîtes d’artistes, découvrez les secrets de fabrication et l’identité des compagnies qui font vivre les arts de la marionnette en région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est un véritable panorama régional des arts de la marionnette qui s’offre à vous !

Musée théâtre guignol 18 montée de la Bernade, 69126 Brindas, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Brindas 69126 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 57 57 40 http://www.ccvl.fr https://fr-fr.facebook.com/museetheatreguignol Le musée théâtre guignol conserve une centaine de marionnettes ainsi que 2000 costumes et accessoires légués par Jean-Guy Mourguet, dernier descendant marionnettiste du créateur de Guignol. Vous découvrirez également l’histoire de la création du personnage, les différentes étapes de fabrication d’une marionnette et serez invités à passer derrière le castelet pour vous initier à l’art de la manipulation. Bus TCL 73.
Nouvelle exposition De l’autre côté

©La fichue compagnie