Nouvelle exposition « Une petite histoire de l’architecture avec Antoine Brun », Musée Antoine Brun, Sainte-Consorce

Informations pratiques

Nouvelle exposition « Une petite histoire de l’architecture avec Antoine Brun » 19 et 20 septembre Musée Antoine Brun Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition met en lumière une sélection de maquettes du Musée Antoine Brun qui s’étendent de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle. L’Amphithéâtre d’Arles, le Panthéon de Rome, la Basilique Saint-Marc de Venise, la Porte de Brandebourg de Berlin, ces monuments de différents pays et époques vous emmènent en voyage à travers une petite histoire de l’architecture.

Musée Antoine Brun Rue Antoine Brun, 69280 Sainte-Consorce, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes Sainte-Consorce 69280 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 87 15 51 http://www.ccvl.fr Le musée Antoine Brun conserve 160 maquettes en bois réalisées entre 1840 et 1900. Ce lieu vous convie à un voyage immobile : les maquettes exécutées par cet autodidacte représentent des monuments du monde entier. Ces pièces remarquables et uniques en leur genre sont des témoignages de la virtuosité technique de leur créateur mais aussi de son ancrage dans son époque. En effet, Antoine Brun n’a jamais voyagé autrement que par les illustrés. Sans le développement de la presse dans la seconde moitié du XIXe siècle, ces chefs-d’œuvre n’auraient pas été créés.

L’exposition met en lumière une sélection de maquettes du Musée Antoine Brun qui s’étendent de l’Antiquité jusqu’au 19e siècle. L’Amphithéâtre d’Arles, le Panthéon de Rome, la Basilique Saint-Marc de…

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