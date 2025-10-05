NOUVELLE GENERATION 1 – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

NOUVELLE GENERATION 1 Début : 2026-02-05 à 20:00. Tarif : – euros.

Tout au long de la saison, nous vous proposons de découvrir de jeunes chorégraphes qui marquent l’arrivée d’une nouvelle scène dans le paysage français. Trois spectacles au programme : 3h33 in my room (through the window) – Chris Fargeot3h33 in my room (through the window) est une invitation dans l’intimité, un regard jeté à travers une fenêtre éclairée en pleine nuit. Plongée dans la composition acoustique et électronique live d’Ulysse Zangs, la danseuse et chorégraphe Chris Fargeot délivre une partition sensible, tel un cheminement de pensées, entre décision et rédemption. TOTEM – Carmel LoangaÀ travers un mélange puissant de danse hip-hop et de danses urbaines gabonaises comme la tcham et le jazzé, ce spectacle met en lumière la richesse culturelle et l’ingéniosité des jeunes des quartiers populaires du Gabon. Les danseurs utilisent leurs corps pour exprimer la résilience, la solidarité et l’espoir. Les mouvements issus de la danse hip-hop fusionnent avec les rythmes et les pas traditionnels gabonais, créant ainsi un langage chorégraphique singulier, où l’ancien et le nouveau se rencontrent.SAWATA – Nadia Nadéeya GABRIELI KALATISawata est un solo chorégraphique né d’une expérience intime : la perte de deux êtres chers, créant un vide, un espace de questionnement profond. Ce vide est devenu un point de départ, une traversée introspective en quête de résilience et de reconnexion aux racines ancestrales.Dans ce solo, Nadéeya questionne la notion du rappel et ravive des souvenirs enfouis à travers un langage propre à son histoire où se mêle house dance et danses traditionnelles panafricaines. Tarif BDurée : 30 30 30 minA partir de 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74