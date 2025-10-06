NOUVELLE GENERATION 2 – AUDITORIUM SEYNOD Annecy

NOUVELLE GENERATION 2 Début : 2026-03-26 à 20:00. Tarif : – euros.

Tout au long de la saison, nous vous proposons de découvrir de jeunes chorégraphes qui marquent l’arrivée d’une nouvelle scène dans le paysage artistique français.La Breva – Dafne BianchiDans la douceur d’un souffle, La Breva prend vie : une danse où le passé murmure au présent, portée par deux sœurs tissant l’histoire des femmes qui les habitent. Sur scène, leurs mouvements rappellent l’héritage d’un passé qui les ancre et les élève. Elles dansent pour célébrer leur terre natale et pour se sentir à la maison. Un duo sororal mêlant hip-hop et krump, plein d’amour et de complicité, peuplé de gestes subtils, empli d’une puissante délicatesse.Stuck – Mounia NassangarFigure incontournable du whacking en France et à l’international, Mounia Nassangar est partout : dans la mode, le luxe, la musique aux côtés d’Aya Nakamura ou de Travis Scott. Stuck, sa première pièce, explore la capacité de la danse à prendre le relais d’une parole défaillante, quand les mots restent « coincés » (stuck, en anglais). Témoignage d’un vécu jalonné de souffrances autant psychologiques que physiques, la pièce met en scène cinq interprètes qui nous livrent chacune leur propre version, fortes de corps et d’histoires différentes. Elles dévoilent alors cette culture sous un angle subjectif et sensible, celle du whacking, danse née dans les années 1970 dans les clubs gays de la communauté noire et afrolatina. Cette danse d’urgence et d’expression, née d’une oppression, s’accorde à celle viscérale des artistes.

AUDITORIUM SEYNOD PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 74600 Annecy 74