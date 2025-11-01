Nouvelle rencontre entre Corot et Vauban Que se racontent-ils ? Salle communale Chalaux
Salle communale Le bourg Chalaux Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-01 16:00:00
fin : 2025-11-01 18:00:00
2025-11-01
Nouvelle rencontre entre Corot et Vauban Que se racontent-ils ? A 16h à la salle communale de Chalaux, saynète écrite et mise en scène par Jean-Louis Mucchielli, suivie par la présentation du nouveau livre Corot, du Morvan à Venise et d’un moment convivial. .
Salle communale Le bourg Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jean-louis.mucchielli@wanadoo.fr
