Nouvelle rencontre entre Corot et Vauban Que se racontent-ils ? Salle communale Chalaux

Nouvelle rencontre entre Corot et Vauban Que se racontent-ils ?

Salle communale Le bourg Chalaux Nièvre

Gratuit

Début : 2025-11-01 16:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-11-01

Nouvelle rencontre entre Corot et Vauban Que se racontent-ils ? A 16h à la salle communale de Chalaux, saynète écrite et mise en scène par Jean-Louis Mucchielli, suivie par la présentation du nouveau livre Corot, du Morvan à Venise et d’un moment convivial. .

Salle communale Le bourg Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté jean-louis.mucchielli@wanadoo.fr

