Nouvelle saison culturelle & Duo Chorégraphique « D'ici là » Landivisiau

11 h Présentation nouvelle saison culturelle

Théâtre, lectures musicales, déambulations poétiques, spectacles jeune public, expositions, Festival Moi les Mots l’équipe du service culturel de la Ville de Landivisiau vous dévoile toute la variété et la richesse des rdv à venir à partir de septembre 2025, pour vous mettre en appétit.

Sur le parvis de l’hôtel de Ville.

12h Duo Chorégraphique « D’ici là »

Ces mots, comme une porte d’entrée accueillante et sincère, invitent chacun d’entre nous à prendre part à la rencontre d’une femme et d’un homme. Ce n’est qu’ensuite que la danse va peu à peu se dévoiler et prendre toute son ampleur. Au-delà des performances techniques des deux touchants interprètes, Stéphanie Gaillard et Maxime Herviou nous proposent une approche poétique de la danse, intense et généreuse, à leur image. Jusqu’au dernier geste, jusqu’au dernier souffle, la musique envoûtante de Romain Dubois nous accompagne pour cheminer avec eux. Jusqu’au dernier souvenir. D’ici là, c’est une façon toute douce de se confronter aux questions qui se posent quand l’amour entre en jeu, quand le couple prend vie, quand une forme de liberté vient par moment être un peu chamboulée. D’ici là, c’est une intimité offerte en partage, pour, à notre tour, prendre le temps de porter le regard sur notre propre histoire, avec tendresse, humour et

émotion.

Durée 25 mn

Parc de Kréac’h Kélenn .

Centre ville

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 67 63

