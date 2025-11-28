NOUVELLE SAISON THEATRALE EXPRESSION Férolles

Salle des fêtes Route de Vienne Férolles Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-13

2025-11-28

Les comédiens d’EXPRESSION sont heureux d’interpréter la comédie OSCAR de Claude MAGNIER, mise en scène de Nicolas DUPUIS

Bertrand Barnier, riche industriel autoritaire et maniaque, est réveillé à l’aube par l’un de ses employés, Christian Martin, qui lui annonce deux nouvelles fracassantes il veut épouser sa fille… et surtout, il a détourné une fortune appartenant à l’entreprise. Pour se faire pardonner, Martin propose de rendre l’argent… mais les choses dérapent rapidement.

S’ensuit une série de quiproquos, de malentendus, de valises échangées, de fausses identités, et de révélations familiales rocambolesques. La situation devient totalement incontrôlable, avec une galerie de personnages farfelus qui entrent et sortent à un rythme effréné.

La pièce repose sur un comique de situation typique du vaudeville, rythmé, absurde, et délicieusement chaotique. 7 .

Salle des fêtes Route de Vienne Férolles 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 20 75 79 assoexpression45@gmail.com

English :

EXPRESSION’s actors are delighted to perform Claude MAGNIER’s comedy OSCAR , directed by Nicolas DUPUIS

German :

Die Schauspieler von EXPRESSION freuen sich, die Komödie OSCAR von Claude MAGNIER, inszeniert von Nicolas DUPUIS, aufzuführen

Italiano :

Gli attori di EXPRESSION sono lieti di mettere in scena la commedia OSCAR di Claude MAGNIER, diretta da Nicolas DUPUIS

Espanol :

Los actores de EXPRESSION están encantados de representar la comedia OSCAR de Claude MAGNIER, dirigida por Nicolas DUPUIS

