Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia Place de l’Église Clairac

Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia Place de l’Église Clairac samedi 9 août 2025.

Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia

Place de l’Église Eglise Clairac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

Après 10 ans d’interruption, l’association Chant et Musique a décidé de relancer son festival. La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 2 au 10 août.

Après 10 ans d’interruption, l’association Chant et Musique a décidé de relancer son festival. La nouvelle semaine musicale de Clairac vous accueillera pour ses diverses manifestations du 2 au 10 août.

9 août Orchestre les clés d’Euphonia 21h Église de Clairac. .

Place de l’Église Eglise Clairac 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 51 86 64

English : Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia

After a 10-year hiatus, the Chant et Musique association has decided to relaunch its festival. The new Clairac Music Week will welcome you to its various events from August 2 to 10.

German :

Nach einer zehnjährigen Pause hat der Verein Chant et Musique beschlossen, sein Festival wieder aufleben zu lassen. Die neue Musikwoche in Clairac wird Sie vom 2. bis 10. August zu ihren verschiedenen Veranstaltungen begrüßen.

Italiano :

Dopo una pausa di 10 anni, l’associazione Chant et Musique ha deciso di rilanciare il suo festival. La nuova settimana musicale di Clairac vi accoglierà con vari eventi dal 2 al 10 agosto.

Espanol : Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia

Tras 10 años de interrupción, la asociación Chant et Musique ha decidido relanzar su festival. La nueva semana musical de Clairac le acogerá en sus diversos actos del 2 al 10 de agosto.

L’événement Nouvelle semaine musicale de Clairac Orchestre les clés d’Euphonia Clairac a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Val de Garonne