Nouvelle soirée ciné Salle Ti Laouen Bannalec vendredi 5 décembre 2025.
Salle Ti Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère
Début : 2025-12-05 19:45:00
fin : 2025-12-05 22:15:00
2025-12-05
FLOW le chat qui n’avait plus peur de l’eau
César et Oscar 2025 du meilleur film d’animation
Ouverture des portes à 19h45
Réservation très conseillée par mail ou téléphone.
Film à partir de 10 ans
Apportez votre coussin .
Salle Ti Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 42 21 91 20
