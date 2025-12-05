Nouvelle soirée ciné Salle Ti Laouen Bannalec

Nouvelle soirée ciné

Salle Ti Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère

Début : 2025-12-05 19:45:00

fin : 2025-12-05 22:15:00

2025-12-05

FLOW le chat qui n’avait plus peur de l’eau

César et Oscar 2025 du meilleur film d’animation

Ouverture des portes à 19h45

Réservation très conseillée par mail ou téléphone.

Film à partir de 10 ans

Apportez votre coussin .

+33 6 42 21 91 20

