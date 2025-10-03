Nouvelle vague Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles
Nouvelle vague Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles vendredi 3 octobre 2025.
Nouvelle vague Avant-première
Vendredi 3 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Retransmission de la rencontre avec l’équipe du film en direct du Louxor à Paris.
Avant-première dans le cadre des 70 ans de l’AFCAE et en partenariat avec Télérama
Synopsis
Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .
Réalisation Richard Linklater
Casting Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin .
Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52
English :
Broadcast of the meeting with the film crew live from the Louxor in Paris.
German :
Übertragung des Treffens mit dem Filmteam live aus dem Louxor in Paris.
Italiano :
Trasmissione in diretta dal Louxor di Parigi dell’incontro con la troupe cinematografica.
Espanol :
Retransmisión en directo del encuentro con el equipo de rodaje desde el Louxor de París.
