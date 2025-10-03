Nouvelle vague Avant-première Les Cinémas Actes Sud Arles

Vendredi 3 octobre 2025 Horaires de représentation de 20h à 22h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Retransmission de la rencontre avec l’équipe du film en direct du Louxor à Paris.

Avant-première dans le cadre des 70 ans de l’AFCAE et en partenariat avec Télérama



Synopsis

Ceci est l’histoire de Godard tournant À bout de souffle , racontée dans le style et l’esprit de Godard tournant À bout de souffle .



Réalisation Richard Linklater

Casting Guillaume Marbeck, Zoey Deutch, Aubry Dullin .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Broadcast of the meeting with the film crew live from the Louxor in Paris.

German :

Übertragung des Treffens mit dem Filmteam live aus dem Louxor in Paris.

Italiano :

Trasmissione in diretta dal Louxor di Parigi dell’incontro con la troupe cinematografica.

Espanol :

Retransmisión en directo del encuentro con el equipo de rodaje desde el Louxor de París.

