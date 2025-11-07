Nouvelles acquisitions de la Galerie des 3 ormeaux Galerie des Trois Ormeaux Portalis Aix-en-Provence

Nouvelles acquisitions de la Galerie des 3 ormeaux

Du 07/11/2025 au 10/01/2026 tous les jours de 10h15 à 18h30. Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-07 10:15:00

fin : 2026-01-10 18:30:00

2025-11-07

Présentation des nouvelles acquisitions de la Galerie, tableaux et dessins des 19e et 20 siècles, parmis lesquelles des oeuvres de Louis Gautier, Louis Mathieu Verdilhan, Jaume Guiran, André Marchand, Pierre Tal-Coat, Marcel Arnaud, Louise Germain et de nombreuses découvertes à faire. .

Galerie des Trois Ormeaux Portalis 7 rue Jaubert Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 06 03 71 christophe.dejaune@wanadoo.fr

English :

Presentation of the Gallery’s new acquisitions, paintings and drawings from the 19th and 20th centuries

German :

Präsentation der Neuerwerbungen der Galerie, Gemälde und Zeichnungen aus dem 19. und 20

Italiano :

Presentazione delle nuove acquisizioni della Galleria, dipinti e disegni del XIX e XX secolo

Espanol :

Presentación de las nuevas adquisiciones de la Galería, pinturas y dibujos de los siglos XIX y XX

