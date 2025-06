Nouvelles du conte, Balade matinale contée Lever de soleil – Le Poët-Célard 6 août 2025 05:00

Drôme

Nouvelles du conte, Balade matinale contée Lever de soleil Mairie Le Poët-Célard Drôme

Tarif : – –

Date : Mercredi 2025-08-06 05:00:00

Début : Mercredi 2025-08-06 05:00:00

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Lever de soleil à Belle Vue. Le soleil assure pour la lumière, les conteu·r·euse·s pour les contes, l’organisateur apporte la pogne et les participant·e·s le café. Penser aux chaussures de marche et à la

petite laine.

.

Mairie

Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festival@nouvellesduconte.org

English :

Sunrise at Belle Vue. The sun provides the light, the storytellers the stories, the organizer the pogne and the participants the coffee. Don’t forget your walking shoes and

and wool.

German :

Sonnenaufgang in Belle Vue. Die Sonne sorgt für das Licht, die ErzählerInnen für die Erzählungen, der Organisator bringt die Pogne und die TeilnehmerInnen den Kaffee. Denken Sie an Wanderschuhe und eine Wolldecke

wolle.

Italiano :

Alba a Belle Vue. Il sole fornisce la luce, i narratori le storie, l’organizzatore le pogne e i partecipanti il caffè. Non dimenticate le scarpe da trekking e

lana.

Espanol :

Amanecer en Belle Vue. El sol pone la luz, los narradores las historias, el organizador el pogne y los participantes el café. No olvide sus zapatos para caminar y

lana.

