Nouvelles du Cosmos. Salle de spectacle l’Ekla. Le Teich vendredi 23 janvier 2026.
Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-23
Création radiophonique réalisée par deux comédiens et un musicien, Nouvelles du Cosmos invite le public à voter tout au long du spectacle pour écouter les nouvelles de son choix et créer ainsi à chaque représentation un parcours narratif singulier.
Ces nouvelles du Cosmos viennent rendre hommage à une époque où la télé, c’était la radio
Dans le cadre des nuits de la lecture.
Tout public dès 10 ans. .
Salle de spectacle l’Ekla. 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 63 75 sec.ekla@leteich.fr
