Nouvelles machines à sous au casino 11 h Petit déjeuner et 16 h gouter offert ! L’Aiguillon-la-Presqu’île

Nouvelles machines à sous au casino 11 h Petit déjeuner et 16 h gouter offert !

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2025-11-13 11:00:00

fin : 2025-11-13 17:00:00

2025-11-13

Jeudi 13 nov nouvelles machines à sous. 11 h Petit déjeuner & 16 h gouter offert

Jeudi 13 nov dès 11 h, venez découvrir nos nouvelles machines à sous .

Petit déjeuner et gouter offert à 16 h

Pièce identité obligatoire valide pour l’accès au Casino. Entrée interdite aux mineurs.

LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON SURTAXE) .

Casino des Dunes L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29

English :

Thursday, Nov 13: new slot machines. 11 a.m. Breakfast & 4 p.m. afternoon snack

German :

Donnerstag, 13. Nov: Neue Spielautomaten. 11 Uhr Frühstück & 16 Uhr kostenloser Nachmittagsimbiss

Italiano :

Giovedì 13 novembre: nuove slot machine. ore 11.00 colazione e ore 16.00 spuntino pomeridiano

Espanol :

Jueves 13 Nov: nuevas máquinas tragaperras. 11 a.m. Desayuno y 4 p.m. merienda

